Състоянието на певицата Шерил Коул се оценява на над 48 милиона евро, а брат й Андрю Туид е бездомник и е принуден да проси на улицата. 41-годишният Андрю разкрива за британските медии, че не е разговарял с известната си сестра от години, предава БГНЕС.

Някога тя му платила 20 000 паунда за рехабилитация заради наркотици, но сега вероятно не знае колко сериозно е състоянието му.

„Прося тук от 3 месеца и това ми разбива сърцето. Не трябваше да съм тук, а със семейството, което имам. Плашещо е!“, казва той пред в. „Сън“.

В момента Андрю живее в палатка с приятел, когото срещнал на улицата. Останал без дом, след като се раздели с приятелката си по-рано тази година. Има син от предишна връзка.

'This is the lowest I've ever been': Cheryl's brother Andrew is unrecognisable as he's pictured living in tent https://t.co/p6uaJZzv7M