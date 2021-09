Земетресение с магнитуд 3,8 бе регистрирано днес в окръг Денизли, Югозападна Турция, съобщи телевизия ТРТ-Хабер, като се позовава на турската правителствена Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Силно земетресение в Западна Турция

Felt #earthquake ( #deprem ) M3.7 strikes 23 km NE of #Denizli ( #Turkey ) 3 min ago. Please report to: https://t.co/bH4OOILTQR pic.twitter.com/GcrFf90t72



Трусът е регистриран в 12.18 ч. на дълбочина от 13 километра. Епицентърът му е бил в района на град Хоназ. Няма информация за нанесени щети при труса, който е предизвикал паника сред населението.

Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център това е третият трус в района за последните три дни.

This is the 3rd felt #earthquake in Western Turkey in the last 71 hours https://t.co/wPtMW5ND1t