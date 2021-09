Американската филмова звезда Киану Рийвс вероятно поставя собствения си комфорт над стила си, когато излиза на улицата. Жители на Берлин останаха шокирани, когато под дрипавите дрехи се оказа Рийвс, пише Дейли Мейл.

ПОРАЗИТЕЛЕН: Киану Рийвс с нова секси прическа в Берлин (СНИМКИ)

Keanu Reeves rocks slippers on the way to John Wick 4 set because comfort is key (Sept 9 2021) - @MetroUK



"#KeanuReeves is reprising his role as stoic ex-assassin John Wick for #JohnWick4 and shooting is still underway in #Berlin..."



[📷 SplashNews]https://t.co/UB4kYh5pZL https://t.co/ztgnJuJjpW pic.twitter.com/K70oCdS1ys