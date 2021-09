Филипинската суперзвезда и кандидат за президент на страната Мани Пакиао обяви в сряда, че се отказва от бокса след забележителна дългогодишна кариера на ринга, определяйки решението си като „най-трудното“ в живота му, пише gong.bg.

„Трудно е за мен да приема, че времето ми като боксьор изтече. Днес обявявам своето оттегляне“, сподели 42-годишният Пакиао, който планира да се кандидатира на изборите през 2022, във видео съобщение в Twitter.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA