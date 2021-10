Ясна е причината за глобалния срив на Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp в понеделник вечерта.

Той е бил предизвикан от промени в конфигурацията на рутери. Не е имало злонамерена атака, уверяват от технологичния гигант.

И добавиха, че направените промени са нарушили мрежовия трафик между центровете за данни, пишат от Independent.

СРИВЪТ НА FACEBOOK: Светът реагира с ударна доза смях (ГАЛЕРИЯ)

Facebook (accidentally, we assume) sent an update to a deep-level routing protocol on the internet that said, basically, "hey we don't have any servers any more xoxo"