DC Comics обяви, че новият Супермен, който е син на Кларк Кент и Лоис Лейн, ще има романтична връзка с приятел от мъжки пол.

Супермен се влюбва в репортерка, а сега същото прави и синът му, макар че този път любовният интерес на супергероя е към мъж на име Джей.

Джон Кент и начинаещият журналист Джей Накамура завързват приятелство в историята, публикувана през август. В продължението те ще споделят целувка, която ще бъде публикувана следващия месец.

"След сцената, в която Супермен психически и физически изгаря от опитите да спаси всички, които може, Джей е там, за да се погрижи за Човека от стомана", се казва в изявление на DC comics.

Сюжетната линия ще се появи в петия брой на "Синът на Кал-Ел", който трябва да се появи по рафтовете на 9 ноември.

DC Comics описва новия Супермен като "бисексуален" в съобщението си за пресата, което е озаглавено "Джон Кент намира своята идентичност".

"Днес повече хора могат да видят себе си в най-могъщия супергерой в комиксите", заяви Том Тейлър, който пише поредицата.

В поредицата "Синът на Кал-Ел" Джон Кент се бори с редица проблеми, свързани със социалната справедливост, включително справяне с пожари в планината и протести срещу депортирането на бежанци.

Излизането на най-известния американски супергерой идва в момент, когато все повече комикси приемат разнообразието.

"Аквамен" представи чернокож, гей супергерой по-рано това лято, а последният Робин в комиксите за Батман се разкри като бисексуален през август.