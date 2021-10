Китай изведе в орбита спътник за дистанционно наблюдение на Земята, предаде агенция Синхуа.

"Цзилин 1 Гаофън 02Еф" беше изстрелян с ракетата носител "Куайчжоу-1Ай" от космодрума в Цзюцюан, провинция Гансу в северозападната част на Китай.

China on Wednesday sent a new satellite into space from the Jiuquan Satellite Launch Center in the northwestern Gansu Province https://t.co/NGcz97ChwY pic.twitter.com/b2f0Jospl9 — China Xinhua News (@XHNews) October 27, 2021

Спътникът успешно е навлязъл в орбитата, която му е била зададена.

At 14:19 Beijing time on October 27, 2021, China successfully launched Jilin No. 1 Gaogao 02F satellite with a kuaizhou-1a carrier rocket at Jiuquan Satellite Launch Center. The satellite successfully entered the predetermined orbit and the launch mission was a complete success. pic.twitter.com/KshADUrESC — Bruce wen (@Brucewe89282793) October 27, 2021

A Kuaizhou-1A lifted off from Jiuquan at 0619 UTC today, successfully sending the commercial remote sensing satellite Jilin-1 gaofen-02F into orbit. That's China's 40th orbital launch of 2021 and a new national record for a calendar year. https://t.co/80E8pEGvmg pic.twitter.com/xtFEB53QrH — Andrew Jones (@AJ_FI) October 27, 2021



Това е дванадесета мисия на ракетата-носител "Куайчжоу-1Ай".