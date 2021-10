Актрисата Анджелина Джоли представя в различни страни новия филм, в който участва – „The Ethernals”. Заедно с нея на премиерите са и нейните деца. Две от дъщерите й обаче направиха силно впечатление на феновете и модните критици.

Младите момичета заложиха на безупречния стил на майка си за звездната си поява. Първо в Рим 16-годишната Захара облече емблематичната полупрозрачна рокля с кристали на Ели Сааб, с която Анджелина се появи на „Оскарите“ през 2014 г.

В Лондон пък 15-годишната Шайло Джоли-Пит се появи с флоралния тоалет на „Диор”, който актрисата носи на премиера на „Господарка на злото” през 2019 г. Първородната биологична дъщеря на Бранджелина наскоро спря хормоналната терапия и се отказа от момчешкия стил. Тя сподели, че е решила да носи рокли и малко грим, когато придружава майка си на официални събития.

