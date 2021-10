Върховният съд на щата Калифорния отказа да разгледа жалбата на актьора Брад Пит срещу съдебното решение да бъде отзован съдия в спора му за попечителство с Анджелина Джоли, съобщи Асошиейтед прес.

Съдът отказа да преразгледа решението на апелативен състав от месец юни тази година да бъде отзован съдия по спора им, който не е разкрил в пълнота взаимоотношенията си с адвокатите на Пит.

Решението на Върховния съд на щата е окончателно. Това означава, че съдебният спор за попечителство върху петте непълнолетни деца на двойката, който наближаваше края си, тепърва ще започне отново.

Анджелина Джоли постигна победа в съдебната битка срещу Брад Пит (ВИДЕО)

Джоли, на 46 г., и Пит, на 57 г., бяха сред най-прочутите холивудски двойки в продължение на 12 години. Бившият съдия от висшия съд на окръг Лос Анджелис Джон Удъркърк, пред когото сключват брак през 2014 г., бе нает да уреди развода им след подадения иск от Джоли през 2016 г.

Брад Пит получи съвместно попечителство над децата след развода с Джоли (ВИДЕО)

Той обяви развода на двойката през 2019 г., но остави отделно да бъде решен въпроса с попечителството над децата.

Brad Pitt has failed in an attempt to have a court review a decision to disqualify the judge in his bitter and long-running child custody battle with his ex-wife, Angelina Jolie https://t.co/yWeHiYf9TO