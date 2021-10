Трима млади френски алпинисти от експедиция в Непал са в неизвестност и на място е изпратен спасителен екип. Това съобщи днес в комюнике Френската федерация на алпинистките и планинарските клубове (FFCAM), цитирана от Франс прес.

Младежите са част от Националната група за отличен алпинизъм (GEAN), обединяваща най-добрите сред алпинистите от федерацията. Заедно с други млади спортисти те заминали на 30 септември за Кумбу - местност в района на Еверест, за да изкачат няколко върха, високи между 5000 и 6000 м, разположени южно от Ама Даблам (6814 м).

Тримата започнали на 24 октомври изкачване на един от върховете край Ама Даблам, а телефонна връзка с тях била осъществена за последен път на 26 октомври.

Хеликоптер, нает от федерацията, забелязал вчера при разузнавателен полет "следи от изкачване и остатъци от голяма лавина от предната страна". "Днес на мястото е изпратен хеликоптер със спасителен екип, за да се опитат да открият евентуални оцелели", посочва FFCAM.

