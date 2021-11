Заради бури и силни ветрове във Венеция задействаха системата си за защита при наводнения, предаде ДПА, като се позова на публикация в Twitter на кмета Луиджи Бруняро. В доклад на властите, публикуван днес, се прогнозира, че от петък може да има наводнения и до сряда вечерта нивото на водата може да се повиши с до 1,35 м.

Силни бури причиниха наводнения в Северна Италия (СНИМКИ)

#Venice on flood alert all week, the #MOSE barrier system is in action.https://t.co/DXZULUmDLp https://t.co/E4oX84FLOy