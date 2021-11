Кристен Стюарт се сгоди, съобщи UPI. 31-годишната актриса съобщи в "Шоуто на Хауърд Стърн", че ще се жени за дългогодишната си приятелка - сценаристката Дилан Майър.

"Ще се оженим, ще го направим. Исках да ми предложи. Смятам, че много точно описах какво искам и тя го направи. Беше много мило", сподели Стюарт.

За връзката им се заговори през август 2019 г. Официалното съобщение се появи в Instagram през октомври. Те публикуваха снимка на своя целувка във фотокабина. Предишните връзки на Стюарт са с екранния й партньор от "Здрач" Робърт Патисън, с музикантката Сейнт Винсент и с модела Стела Максуел.

