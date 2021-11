Сръбското село Радинац, което се намира на няколкостотин метра от големите пещи на стоманодобивната фабрика Смедерево в централната част на Сърбия, е покрито с дебел слой червен прах, информира агенция Ройтерс. Процентът на онкоболните в района е скочил четири пъти за по-малко от десет години, а жителите на селото искат заводът, който е собственост на китайци, да бъде прочистен или да бъде затворен.

Официални данни показват, че през 2019 г. в общината със сто хиляди жители са регистрирани 6866 случая на онкоболни. Осем години по-рано раковоболните пациенти са били 1738.

Cancer is up and dust is falling down in the town of Radinac, Serbia. Locals are angry at a Chinese-owned steel mill. But what can be done? pic.twitter.com/kMgXOKXCGO