Котка се появи изненадващо в ефир по време на политическо предаване. Забавната случка стана в студиото на грузинската телевизия „Кавказия”. Котката, която се казва Какуца, елегантно скочи на масата между водещия и неговия гост. Тя започна да се чисти, очевидно без да се интересува, че върви жив ефир.

Телевизията пусна кадрите в международния видеообмен. Така Какуца обиколи не само масата в студиото, а и десетки новинарски емисии из Европа.

Watch this cat steal the show during live TV in Georgia 🐈👇 pic.twitter.com/tWCFKxjzKy