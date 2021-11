Тази вечер на церемония в Париж звездният играч Лионел Меси получи рекордна седма "Златна топка". Меси спечели най-ценното индивидуално отличие във футбола през 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, а вече е носител на Златната топка и за 2021-а.

