Транссексуална жена, Лина Акселсон Килблом, е назначена за министър на висшето образование и науката в новото правителство на Швеция - първият подобен случай в историята на страната, съобщи Nordic News, позовавайки се на шведски медии.

Швеция с премиер за няколко часа

В понеделник Риксдагът (еднокамарен парламент на Швеция) избра Магдалена Андершон, лидер на Социалдемократическата партия на труда на Швеция, за втори път за министър-председател. Тя е първата жена в Швеция, която заема този пост.

Lina Axelsson Kihlblom is Sweden's new Minister of Education in Magdalena Andersson's cabinet. She is a school principal, and the the first trans person to become a minister in Sweden. pic.twitter.com/4Ewx1f7Cdu