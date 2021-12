Стрелба в покрайнините на Атланта, щата Джорджия. Убити са най-малко четирима души, включително полицай, а друг полицай е ранен. Това съобщи CNN.

Местната полиция е получила три обаждания, в които се съобщава за стрелба от преминаващ автомобил и за жертви - жена и непълнолетен младеж.

