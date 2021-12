Руска ракета с японски милиардер на борда се скачи уъспешно с Международната космическа станция, отбелязвайки завръщането на страната в космическия туризъм след десетгодишна пауза, в която се появи конкуренция от страна на частни американски компании. Магнатът в областта на онлайн модата Юсаку Маезава и неговият асистент по производството Йозо Хирано излетяха от наетия от Русия космодрум Байконур в Казахстан в 07:38 ч. по Гринуич, съобщи кореспондент на АФП от мястото на събитието.

Пътуването им на борда на космическия кораб „Союз" с трима души, пилотиран от космонавта Александър Мисуркин, ще отнеме малко повече от 6 часа, с което ще се сложи край на една забележителна година, която мнозина смятат за повратна точка за частните космически пътувания.

