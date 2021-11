НАСА изстреля космическия апарат ДАРТ от Калифорния, с който ще направи опит да отклони астероид като експериментална защитна мисия срещу потенциално бедствие за Земята, предадоха световните информационни агенции.

НАСА ще разбива астероид с космически кораб (ВИДЕО+СНИМКИ)

Космическият апарат ДАРТ (DART - Double Asteroid Redirection Test - Тест за пренасочване на двоен астероид) беше изстрелян от базата „Ванденберг" с ракета „Фалкон 9". Апаратът с размер на малък автомобил беше освободен минути след това, за да започне 10-месечното си пътуване към далечния космос и да достигне на около 11 милиона километра от Земята. Малко по-късно долната степен на ракетата се спусна върху платформа в Тихия океан, каквато вече е практиката за намаляване на разходите по изстрелването на компанията „Спейс Екс".

That’s a wrap for our #DARTMission launch coverage, but there’s plenty more news to come!



Stay tuned to NASA, @AsteroidWatch, and @JHUAPL social media for the latest updates on DART's journey on its way to asteroid Dimorphos in late 2022. pic.twitter.com/b4FYQ0ZiD5 — NASA (@NASA) November 24, 2021

ДАРТ ще пътува под насоките на ръководители на полета от НАСА до последните часове, когато контролът ще премине към автономната система за навигация на апарата.

Русия и НАСА в съвместна мисия на Венера

Веднъж стигнал до целта си, ДАРТ ще изпробва възможността да бъде променена траекторията на астероид с кинетична сила. Ударен елемент от апарата ще се насочи с голяма скорост към избрания обект, за да го отклони от курса достатъчно и той повече да не представлява „опасност" за планетата ни.

On our way!



55 minutes into its flight, the #DARTMission spacecraft has separated from the @SpaceX Falcon 9 second stage, and will soon begin to orient itself toward the Sun. pic.twitter.com/hI6NoQ11zw — NASA (@NASA) November 24, 2021

Камери върху ударния елемент и върху миниатюрен апарат, който ще бъде пуснат от ДАРТ около 10 дена преди това, ще запишат сблъсъка и ще изпратят образи до Земята.

Сондата "Бепи Коломбо" засне Венера (ВИДЕО+СНИМКИ)

Астероидът, към който пътува ДАРТ, не е действителна заплаха за Земята и е малък в сравнение с предизвикалия катаклизъм Чиксулуб преди около 66 милиона години. Според специалистите малките астероиди се срещат много по-често и са по-опасни на теория.

Целта на ДАРТ е астероид колкото футболно игрище, който обикаля около скалист обект, пет пъти по-голям от него. Бинарната астероидна система е наречена „Дидимос" (Дидим) на гръцката дума за близнак.

Asteroid Dimorphos: we're coming for you!



Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world's first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH — NASA (@NASA) November 24, 2021

Екипът на ДАРТ е избрал системата Дидимос заради относителната й близост до Земята и двойната конфигурация. Така тя е идеална за наблюдаване на резултатите.

Планът е ДАРТ да лети директно към луната Диморфос със скорост 24 000 км/ч и ударът да е достатъчно силен, за да бъде променена орбитата й около по-големия астероид. Камерите ще изпратят образи до Земята. Наземни телескопи ще измерят доколко се променя орбитата на Дидимос.

Очакванията са орбитата на Диморфос да бъде съкратена с 10 минути, но екипът ще приеме за успех и 73 секунди. При такова разстояние това ще е достатъчно за безопасно отклоняване на астероид.

САЩ обвини Русия заради тест с ракета срещу сателити

Диморфос е един от най-малките астрономически обекти с постоянно име и един от 27 500-те близо до Земята, проследявани от НАСА.

Космическият апарат ДАРТ ще пристигне до системата Дидимос-Диморфос в края на септември 2022 г.

Цената на мисията е 330 милиона долара.