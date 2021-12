Десетки камили бяха спрени от участие в конкурс за красота в Саудитска Арабия, тъй като собствениците са им поставили ботокс или са ги подложили на процедури за подобряване на външния вид. Повече от 40 животни са дисквалифицирани и не могат да вземат участие в ежегодното състезание.

Известният саудитски фестивал "Крал Абдулазиз", който започна преди дни, кани собствениците на най-красивите камили да участват, като наградният фонд е общо около 66 милиона щатски долара.

Строго забранени са инжекции с ботокс, лифтинг на лицето и други козметични процедури, целящи да направят камилите по-красиви. Журито определя победителя на базата на формата на главата, врата, гърбиците и позата на животното.

