Тялото на един от двамата моряци, изчезнали при сблъсъка на два кораба край бреговете на Швеция, е намерено на борда на преобърнатия датски кораб. Полицията съобщи това за телевизия SVT.

Шведската прокуратура съобщи в прессъобщение, че британски гражданин, роден през 1991 г., и хърватски гражданин, роден през 1965 г., са били задържани по подозрение в управление на кораба в нетрезво състояние и груба небрежност в навигацията.

"Предварителното разследване е на ранен етап и поради неговата поверителност няма да бъдат правени допълнителни коментари", се казва в изявлението.

Два кораба - британски и датски - се сблъскаха в неделя вечерта във водите между шведския град Истад и датския остров Борнхолм.

В резултат на сблъсъка по-малкият датски кораб Karin Hoej се преобърна, а двама души останаха в капан във водата.

Сигналът за сблъсъка е получен от шведската морска администрация в 04:30 ч. от британския кораб Scot Carrier.

Според екипажа те са чули писъци от водата и от кораба е била спусната гумена лодка, но никой не е успял да открие жертвите. Издирването на оцелели в морето вече не е в ход.

