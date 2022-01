Тринадесет души, сред които седем деца, загинаха при пожар, обхванал общински жилища в източната част на американския град Филаделфия, съобщиха официални лица. Заместник-комисарят на пожарната служба в града Крейг Мърфи заяви, че броят на жертвите е "динамичен", а двама души са откарани в болница. Той заяви, че това е най-тежкият пожар, който е виждал за 35 години работа.

Пожарната служба на града съобщи, че нейни служители са пристигнали на мястото на инцидента в района на Феърмаунт в 6:40 ч. местно време "и са установили силен пожар, идващ от втория етаж на триетажна къща". Овладяването на пожара е отнело 50 минути.

Кметът на Филаделфия Джим Кени заяви, че къщата е собственост на жилищната администрация на Филаделфия.

"Това без съмнение е един от най-трагичните дни в историята на нашия град, загубата на толкова много хора по такъв трагичен начин", каза той пред репортери. Вестник "Филаделфия Инкуайърър" цитира полицията, според която триетажната къща е била преустроена в два апартамента.

Съседи, с които местните медии се свързаха, заявиха, че са били потресени от пожара. Бил Ричардс, който живее наблизо, разказа пред "Инкуайърър", че малко преди 7:00 ч. сутринта е чул жена да крещи "О, Боже мой, о, Боже мой". "Това е напълно опустошително и разстройващо", каза той.