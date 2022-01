Броят на жертвите на бурята, която връхлетя три южноафрикански държави, нарасна до 70 в четвъртък, докато екипите за спешна помощ се бореха да поправят повредената инфраструктура и да помогнат на десетки хиляди пострадали.

В понеделник тропическата буря "Ана" достигна сушата в Мадагаскар, а след това връхлетя Мозамбик и Малави.

Спасителите и властите в трите страни все още оценяват пълния размер на щетите. Мадагаскар съобщава за 41 загинали, 18 души са загинали в Мозамбик, а 11 - в Малави. Остатъци от бурята са преминали над Зимбабве, но там не се съобщава за смъртни случаи.

В трите най-силно засегнати страни са повредени десетки хиляди домове. Някои от тях се срутиха от проливния дъжд и затрупаха жертвите си под развалините.

Мостовете бяха отнесени от пълноводните реки, а добитъкът се удави и потопи нивите, унищожавайки поминъка на семействата по селата.

