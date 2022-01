Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер в Турция. Трусът е регистриран в Яйладере в Бингьол в 03:49 часа днес, пише CNN Turk.

Земният трус е станал на дълбочина от 7 километра. Усетен е в района на Бингьол и в части от Елязъг и Тунджели.

След първоначалните огледи е установено, че няма жертви и нанесени щети по сградите в района на Бингьол.

По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център земетресението е станало на 83 км югоизточно от град Ерзинджан и е с магнитуд 4.8.

Felt #earthquake (#deprem) M4.8 strikes 84 km NE of #Elazığ (#Turkey) 6 min ago.