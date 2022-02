Шведски стартъп започна да набира гарвани и да ги обучава да събират фасове от улиците и площадите на Сьодертале, близо до Стокхолм.

Според "Гардиън", като част от този проект, който има за цел да намали разходите за изхвърляне на отпадъци, гарваните се обучават, като им дават малко храна всеки път, когато поставят фас в контейнер за боклук, проект на Corvid Cleaning.

„Това са диви птици, които участват на доброволна основа“, каза Кристиан Гюнтер-Хансен, основател на Corvid Cleaning.

Според фондация Keep Sweden Tidy повече от милиард цигарени фасове, или около 62% от всички отпадъци, се изхвърлят по улиците на градовете в цялата страна всяка година.

Сьодертале харчи 20 милиона шведски крони годишно за почистване на улиците, или повече от 1,9 милиона евро.

Swedish enterprise Corvid Cleaning is testing a reward-based system where crows picking up cigarette butts and drop them into a trash can. Peanuts are then dispensed as a reward pic.twitter.com/3qjF2JrX0s — Reuters (@Reuters) February 2, 2022

Гюнтер-Хансен изчислява, че благодарение на новия метод на неговата компания, разходите за отстраняване на фасове от улицата могат да бъдат намалени с най-малко 75 процента.

Пилотният проект се въвежда в Сьодертале, след което, ако се окаже успешен, трябва да започне в Стокхолм и други градове.

Corvid Cleaning plans to train local crows to pick up cigarette butts and other small bits of litter and dispose of them in a vending machine, in exchange for food in the Swedish city of Södertälje. pic.twitter.com/HctxVzdGsr — RT (@RT_com) January 29, 2022

Изследванията показват, че гарваните от Нова Каледония, които принадлежат към семейство Corvidae, са на нивото на седемгодишно дете, когато става въпрос за преценка. Те се смятат за най-умните и следователно най-подходящи за тази работа. Много пъти тези птици са били показвани като много изобретателни, като например да хвърлят ядка от устата си на пътя и да чакат кола да дойде и да я счупи.

Томас Търнстром, представител на община Сьодертале, каза, че би било интересно да се види дали този пилотен проект ще бъде успешен и в други области.

„Много е интересно също, че се оказа, че можем да научим враните да събират фасове, а не можем да научим хората да не ги хвърлят на земята“, завърши той.

