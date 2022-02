Американският актьор и режисьор Шон Пен е в Киев и снима документален филм за руската инвазия, съобщиха от канцеларията на украинския президент, предаде БГНЕС. Двукратният носител на "Оскар" беше заснет да присъства на правителствена пресконференция в Киев.

Actor and filmmaker Sean Penn is in Ukraine, attending press conferences and meeting with President Volodymyr Zelensky as Russia begins its invasion of the Eastern European country. pic.twitter.com/Iyte7fvp5n