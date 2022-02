Руски танкове и военни камиони са в предградие на Киев. Новината потвърдиха властите в Украйна, предаде Би Би Си. Последните данни са, че най-предните руски части са на по-малко от 10 километра от града. Украинците се заканват, че чакат танковете с модерните антитанкови системи, които им изпратиха от чужбина.

Украинските военни казват, че руски „шпиони" и „диверсанти" са забелязани на около 5 км от столицата, предаде БТА.

Властите призовават хората да останат по домовете си и да се отбраняват с коктейли Молотов. Изстрели се чуват близо до района с правителствените сгради.

От сутринта са чути няколко експлозии.

