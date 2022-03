Започна вторият кръг от преговорите между Киев и Москва в Беларус, съобщава "Дойче веле". Разговорите се провеждат в района на полско-беларуската граница, съобщи шефът на кабинета на Володимир Зеленски Михаил Подоляк в Twitter.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod