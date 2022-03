Трима души, сред които 6-годишно момиченце, са загинали при обстрела на детска болница в обсадения украински пристанищен град Мариупол.

Обстрел срещу детска болница в Мариупол

Украинският президент Володимир Зеленски нарече деянието „зверство“, „военно престъпление“ и „върховното доказателство за геноцид срещу украинците“.

Болницата е била ударена "няколко пъти" от фугасни руски бомби, които по думите на Зеленски са ранили “най-малко17 души”.

Бомбардировки в Житомир, атакувани са две болници, едната от които е детска

Според зам.-кметът на Мариупол е “напълно сигурно”, че руснаците са знаели рещу каква сграда е насочена бомбардировката. Властите в Мариупол отбелязват още, че това е третата унищожена болница, след като 300-местно COVID отделение и кръвна банка станаха обект на нападение във вторник.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k