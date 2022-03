Министър-председателите на Полша, Чехия и Словения се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Киев тази вечер в рамките на първото посещение на чуждестранни лидери в обсадената украинска столица след нахлуването на Русия.

Премиерите, които пристигнаха с влак, седнаха около масата с украинския си колега Денис Шмигал и украинския президент, който им представи подробно ситуацията.

„Те обстрелват навсякъде. Не само Киев, но и западните райони”, каза Зеленски в коментар, преведен на английски език във видео, публикувано в акаунта му в Telegram.

„Трябва да спрем тази трагедия, която се разиграва на изток, колкото е възможно по-бързо”, заяви полският министър-председател Матеуш Моравецки в публикация във Facebook, с която обяви пристигането си в Киев. Украйна има „недвусмислената подкрепа” на Европейския съюз, добави той.

Prime Minister of Poland Mateusz #Morawiecki, Slovenia's #Janša and the Czech Republic Petr #Fiala are already in Kyiv.

The Polish Prime Minister published a photo on his Twitter account. The leader of the Polish ruling Law and Justice party, Jaroslav Kaczynski, is also in Kyiv. pic.twitter.com/2lIVJBQYgU