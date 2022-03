Вълна от неодобрение към Уил Смит заля социалните мрежи, след като актьорът нахлу на сцената на наградите "Оскар" и удари шамар на комика Крис Рок. Причината - той се пошегува със съпругата на Смит - Джейда, по време на неделната гала вечер. Появиха се дори призиви към Академията на филмовите изкуства и науки наградата за „Най-добър актьор” да бъде отнета от тъмнокожия актьор, съобщава „Дейли мейл”. Самата Академия, в своя правилник на поведение, осъжда остро всякаква проява на насилие, припомня изданието. Въпросният правилник беше въведен през 2017 г. по време на движението Me Too.

След края на церемонията на официалната си страница в Twitter от Академията написаха: „Не одобряваме насилието под каквато и да било форма. Тази вечер бяхме особено щастливи да почетем 94-та церемония за филмовите награди, връчени на професионалистите, които заслужават признание от своите почитатели по целия свят”.

