Шведската екоактивистка Грета Тунберг обяви, че планира да публикува книга за климатичните промени, предаде БТА, цитирайки ДПА.

"Поканих повече от 100 водещи гласове от целия свят - учени, експерти, активисти и автори, за да подготвим книга за климата - и екологичната криза от холистична гледна точка", написа в Туитър 19-годишната Тунберг.

Климатичните промени са само един от симптомите на по-голяма криза на устойчивостта, заяви тя според публикация във в. "Гардиън".

