Най-малко двама души са загинали при терористичното нападение в Тел Авив тази вечер, съобщи АФП. По-рано израелски медици съобщиха, че други петима души са били ранени, един от които тежко.

Ели Бин, ръководител на службата за спешна помощ "Маген Давид Адом", заяви пред обществената телевизия "Кан", че един от ранените е "в критично състояние" след последния инцидент от вълната от насилие, която се наблюдава в Израел и Западния бряг.

Update to the terror attack in Tel Aviv



MDA EMTs and Paramedics are treating and conveying 6 patients in serious and critical condition to Ichilov Hospital. Update to follow pic.twitter.com/Ufgdiu1SW5