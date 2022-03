Петима души са били убити при нападения днес близо до израелския крайбрежен град Тел Авив, съобщиха от службата за спешна помощ, предаде БГНЕС.

"За съжаление трябва да отбележим, че петима души са загинали", заяви Ели Бин, ръководител на службата за спешна помощ "Маген Давид Адом".

‘Five people shot dead in Tel Aviv terror attack’: ‘Arab gunman’ is ‘neutralised’ after attacks https://t.co/Hz8gDa9Q4k