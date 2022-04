Кари Ъндърууд и Джейсън Олдийн са големите победители, "Джъдс" се качиха отново на сцена, а Келси Балерини превърна изненадващото си заболяване в шоу от дома на церемонията за наградите на Телевизията за кънтри музика в понеделник вечер, писа Асошиейтед прес.

Ъндърууд и Олдийн спечелиха наградата за видео на годината и за сътрудничество за видео на годината с дуета си "If I Didn't Love You'' на шоуто, в което публиката гласува и почита най-добрите в кънтри музиката. Наградата бе рекордният 25-и трофей за Ъндърууд. "Сигурен съм, че избрах идеалния партньор за тази песен", каза Олдийн.

Церемонията за наградите на Телевизията за кънтри музика се възползва по най-добрия начин от отсъствието на сцената, наложило се в последната минута, на едната от водещите на шоуто. Келси Балерини даде положителен тест за COVID-19 дни преди шоуто в понеделник вечер, съобщи Асошиейтед прес.

Другият водещ, актьорът Антъни Маки, се появи сам на сцената на концертна зала "Мюнисипал Аудиториъм" в Нашвил, Тенеси след първите изпълнения на "Wild Hearts'' на Кийт Ърбан и на дуета Коул Суиндъл и Лейни Уилсън "Never Say Never''.

Дамите от "Джъдс" представиха първото си голямо шоу от над две десетилетия. Наоми, на 76 г. и 57-годишната й дъщеря Уинона изпяха превърналата се в класика "Love Can Build a Bridge'' от 90-те години.

Миранда Ламбърт спечели осмата си награда от Телевизията за кънтри музика за дамско видео на годината за "If I Was a Cowboy''. "Така щастлива съм да съм част от жените в кънтри музиката днес", каза тя.

Коуди Джонсън спечели приза за видео на годината сред мъжете за ''Til You Can't''. Мади енд Тей бяха отличени за видео на най-добра група или дует за "Woman You Got''. Тей Кър, която неотдавна роди преждевременно след тежка бременност, се включи от дома си с бебето на ръце, за да получи наградата.

На 69 години Джордж Стрейт спечели първата си награда от Телевизията за кънтри музика за "Is Anybody Goin' to San Antone?''.

Звезди на кънтри музиката се изявиха на сцената по време на тричасовото шоу. Кийт Ърбан го откри със сингъла си "Wild Hearts'', последван от дуета "Never Say Never'' на Коул Суиндъл и Лейни Уилсън.

Заболяването на Балерини не бе единственото премеждие за церемонията. Заради светкавица бяха отменени снимките и интервютата на звездите на розовия килим преди церемонията. Последвалият дъжд обаче не успя да откаже Суиндъл и Уилсън от изявата им на сцената на открито, макар че се измокриха до кости.

На церемонията пяха "Литъл Биг Таун", "Олд доминиън", Мики Гайтън и "Блек Пумас", Марън Морис и Райън Хърд.