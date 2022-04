Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава изпитание на нов тип тактическо управляемо оръжие, което има за задача да засили ядрените военни способности на страната, съобщи днес корейската централна телеграфна агенция, цитирана от Ройтерс.

"Новият тип тактическа управляема оръжейна система . . . е от голяма важност за драстичното укрепване на огневата мощ на фронтовите подразделения на далекобойната артилерия и засилване на ефикасността и оперативната готовност на тактическите ядрени оръжия на КНДР", съобщи севернокорейската държавна телеграфна агенция.

S.Korea's military early on Sunday said North Korea had fired two projectiles towards the East Sea at around 6pm local time (0900GMT) on Saturday (April 16).