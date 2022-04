26 души бяха арестувани в Швеция след остри сблъсъци между силите на реда и протестиращи срещу планиран митинг на крайнодясна група, искала да гори Корана, Това съобщава полицията, цитирана от Франс прес.

Over the weekend, a far-right and anti-Islam Danish group live-streamed video of its leader burning the Koran — Islam’s holy book — in different Swedish cities, sparking serious clashes that left three injured. https://t.co/muOR5fVqPH — The Washington Post (@washingtonpost) April 18, 2022

„Нощта беше спокойна след вчерашните бунтове в "Навестад" (в град Норшьопинг)“, квартал с многобройно мюсюлманско население. „Полицията е задържала осем души, заподозрени в съпроводени с насилие бунтове“, се казва в изявление на полицията.

Several Swedish cities witnessed clashes, that took place for a fourth day over the burning of a Quran. The clashes erupted on April 14 in Orebro.



Watch the video to know more.#TNDIGITALVIDEOS #Sweden #Quran #Orebro pic.twitter.com/gqSElpivoL — TIMES NOW (@TimesNow) April 18, 2022

В близкия град Линшьопинг, където също имаше вълнения, са били задържани 18 души. И в двата града вчера се стигна до сблъсъци, за втори път за последните четири дни. Полицаите са били замеряни с камъни, подпалени били автомобили.

Безредици и сблъсъци на антиислямисти в Швеция, има ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

В четвъртък демонстранти протестираха срещу митинг на антимигрантската и антиислямска групировка "Твърда линия", водена от датско-шведския активист Расмус Палудан. Вчера те отново протестираха срещу следващите митинги, от които Палудан в крайна сметка се отказа.

Plans by a far-right group to publicly burn copies of the Qur'an sparked violent clashes with counter-demonstrators for the third day running in Sweden.https://t.co/tM9w6thxov — SBS News (@SBSNews) April 18, 2022

В Норшьопинг полицията е прибегнала до предупредителни изстрели, трима души са ранени от рикошети.

In Sweden, three people were wounded by ricochets of warning shots during violent clashes between police and protesters opposed to plans by a far-right group to publicly burn copies of the Koran, following a fourth consecutive day of unrest. pic.twitter.com/VefMYMpkyM — NoComment (@nocomment) April 18, 2022

Палудан, който беше осъден в Дания за расистки обиди, направи обиколка из Швеция през последните дни, насочвайки се към квартали, където живеят много мюсюлмани население, за да изгори там екземпляри на Корана, предизвиквайки бурни контрадемонстрации по пътя си.

Three people in the Swedish city of Norrköping needed medical attention after being hit by police bullets during clashes between police and protesters following Quran burnings that caused riots in several Swedish towns over the Easter weekend. https://t.co/AUdEQ2RWcv — CNN International (@cnni) April 18, 2022

В Малмьо, където той изгори Коран в събота, изминалата нощ беше белязана от безредици, при които бе подпалено училище.