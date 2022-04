Картина, която в продължение на четири десетилетия е украсявала приемната в Западното крило на Белия дом, се продава на търг, писа в. "Ню Йорк таймс". Творбата "Вашингтон прекосява Делауер" от 1851 г. е дело на германско-американския художник Емануел Лойце (1816-1868). Тя изобразява важен момент от американската история - прекосяването на заледената река Делауер от Джордж Вашингтон и водената от него армия в нощта на 25 декември срещу 26 декември 1776 г. Войските побеждават британските части армия при Трентън - ключов момент в американската борба за независимост.

Лойце и сътрудниците му правят три варианта на "Вашингтон прекосява Делауер". Първият от тях е в галерия в германския град Бремен, но е унищожена по време на бомбардировките през 1942 г. Втората версия в пълен размер (378,5 см на 647,7 см) е изложена в музея "Метрополитън" в Ню Йорк от 1897 г. Третият вариант, по-малко копие на творбата, принадлежи на частен колекционер. Той я предоставя на Белия дом през 1979 г. и сега решава да я продаде.

