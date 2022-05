Кубрат Пулев надви Джери Форест. Българинът спечели убедително със съдийско решение срещата от дългоочакваната боксова гала TrillerVerz 5 в Лос Анджелис (САЩ), пише gong.bg .

I РУНД

Форест застава в обратен гард, но Кубрат внимателно следи за лявата му ръка. Началото е предпазливо без сериозни удари.

II РУНД

Публиката започва да скандира името на българина и това като че ли кара Кобрата да бъде по-агресивен. Стига се и до два сериозни удара в края, което носи предимство за Пулев.

III РУНД

Размяна на удари - американецът вкарва удар с лявата ръка, Кобрата отговаря с дясно кроше и с ъперкът.

Here comes his opponent! The 2x world title challenger, Kubrat Pulev #TrillerVerz5 pic.twitter.com/addyzR3RSU