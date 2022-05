Двама души са загинали при катастрофа на едномоторен самолет в американския щат Колорадо, съобщиха от местната противопожарна служба.

"Днешната самолетна катастрофа взе две жертви. Няма пострадали хора и не са повредени домове", се казва в изявление на пожарната служба в Блумфийлд, Колорадо, където се е разбил самолетът. Служителите на пожарната допълват, че причината за инцидента все още не е известна и се провежда разследване.

Two killed in Colorado plane crash



There were no survivors of the crash. No bystanders were injured and no homes were damaged.https://t.co/RsnUZOKYl9