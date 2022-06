Очаква се администрацията на американския президент Джо Байдън да обяви нови мерки за облекчаване на пътуването до САЩ, съобщава Си Ен Ен . По информация нa американската медия Белият дом ще обяви по-късно в петък отмяна на изискването за отрицателен тест за COVID-19 за пътниците, пристигащи в страната по въздух. Мярката се очаква да влезе в сила от полунощ в неделя местно време.

Зам.-говорителят на Белия дом Кевин Муньоз написа в Twitter, че зад решението да бъде отменено изискването за негативен COVID тест при пътуване "стоят положените от президента Байдън усилия за повишаване на ваксинационния процес в страната".

US will end Covid-19 testing requirement for air travelers entering the country



⁦@CDCgov⁩ will evaluate its need based on the science and in context of circulating variants



⁦@POTUS⁩ work on effective vaccines and treatments critical to this https://t.co/cpdlNfRHbt