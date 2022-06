Южноафриканските власти разследват смъртта на най-малко 22 посетители на популярна таверна в предградие на град Източен Лондон, съобщиха представители на провинциалната здравна служба, цитирани от Ройтерс.

Телата са били транспортирани до държавни морги, където се очаква роднините на жертвите да помогнат за идентифицирането им. Сред тях има както мъже, така и жени, каза говорител на здравната служба.

Криминалисти продължават да правят оглед на мястото на трагедията.

This is so heartbreaking 💔💔 No parent is ready to lose his or her child. Some parents were not even aware that their children were in a Club last night. Devastating moments in East London🙏 #EnyobeniTavern pic.twitter.com/pl40bh5AWf