Голям горски пожар е избухнал в понеделник в регионален парк в северната част на Рим. Огънят се е разпростанил бързо заради силния вятър. На място веднага дошли пожарникари. Хората от парка са евакуирани. Местните се оплакват от задушлива миризма, предаде Wantedinrome.com.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

„Parco del Pineto” е градски регионален парк от 1989 г. и е дом на стотици видове диви цветя, птици и животни.

A large fire has broken out in Parco del Pineto in north Rome. #incendioroma https://t.co/qhJEi2Cguq

Пожари бушуват в няколко региона на Гърция (ВИДЕО+СНИМКИ)

fire at rome's parco del pineto northwest of the vatican. piece of ash just flew at us and i thought it was a small bird pic.twitter.com/85RxgY7Gq3