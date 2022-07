Над 2528 хектара гъста горска растителност е изгоряла до момента при пожара в най-важния защитен хабитат в Гърция, намиращ се североизточната област Еврос, съобщава в. "Катимерини", като отбелязва, че пожарът продължава четвърти пореден ден.

Данни от сателитни карти, публикувани днес от Националната обсерватория на горските пожари, показват размера на щетите от пожара в Националния парк Дадия-Лефкими-Суфли.

Огънят е предизвикал голямо екологично бедствие в района, който е дом на десетки видове животни и около 4000 вида растения и е най-голямият обект по програмата "Натура 2000" в Гърция и един от най-важните в Европа.

