Голям пожар блокира автомобилния трафик в участъка "Слънчев бряг" – Обзор /проход "Приморски"/, пише „24 часа”.

Сигнал за пламнали сухи треви е получен около 14 ч. днес, а към момента гасенето все още продължава. На място са шест пожарни коли, като освен огнеборци в пресечения и трудно достъпен терен с огнената стихия се борят и горски служители.

Движението е спряно, образувани са огромни опашки от автомобили в двете посоки - към Варна и към Бургас. Автомобилите до 3,5 тона се отклоняват през Дюленския проход. Обходният маршрут за тежкотоварните автомобили е: Провадия –Руен – Каблешково.