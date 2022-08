Кралският монетен двор на Обединеното кралство ще емитира серия от три колекционерски монети по случай платинения юбилей от управлението на кралица Елизабет II, като за първи път те ще носят факсимиле на подписа на монарха, съобщи ITV.

Our collection celebrating Her Majesty The Queen's reign concludes with a coin celebrating the 'Commonwealth' - a family of nations that Her Majesty has championed throughout her reign. All three coins are united by The Queen's signature: https://t.co/d3b2hLa6nr @RoyalFamily pic.twitter.com/MB9NRheJs9 — The Royal Mint (@RoyalMintUK) August 11, 2022

Поредицата се състои от три сюжета. Първият показва отличията на кралицата, вторият е посветен на работата ѝ с благотворителни организации, а третият - на Британската общност на нациите - доброволна асоциация, която включва почти всички бивши британски колонии, владения и протекторати. Монетите ще могат да бъдат закупени от уебсайта на Монетния двор. Цените варират от 13 до 2865 паунда в зависимост от техниката на изпълнение.

As the Queen celebrates her Platinum Jubilee year, the Royal Mint has developed a special three-coin collection honouring her reign, including one that features her signature for the first time on a UK coin pic.twitter.com/rbv1wAMRw7 — PA Media (@PA) August 11, 2022

Елизабет II се възкачва на престола на 6 февруари 1952 г. на 25-годишна възраст, когато баща ѝ, крал Джордж VI, умира. Тази година тя отбеляза 70-ата си годишнина на престола и стана първият британски монарх, който празнува своя платинен юбилей.

We are delighted to reveal a special coin collection celebrating Her Majesty The Queen's reign. This collection also marks the first time that Her Majesty's signature has featured on UK coins - uniting the collection. @RoyalFamily https://t.co/Q7hggnBFQw pic.twitter.com/xkZHgk7iSO — The Royal Mint (@RoyalMintUK) May 30, 2022

По време на управлението на Елизабет II в Обединеното кралство се сменят 14 министър-председатели - от Уинстън Чърчил до Борис Джонсън.

Медиите съобщиха, че 96-годишната кралица е вторият най-дълго управлявал монарх в историята, изпреварвайки краля на Тайланд Бхумибол Адулядей, управлявал 70 години и 126 дни между 1946 и 2016 г.