Филипински ферибот, превозващ 82 пасажери и един човек екипаж, се е запалил днес, докато е приближавал пристанище, намиращо се южно от Манила, предаде БТА. Поне 73 човека на борда са спасени.

Търсенето и спасяването на екипажа и пасажерите продължиха след полунощ. Запалилият се плавателен съд е „М/В Ейжън Филипинс“ - товарен и пътнически кораб, който е идвал от близкия остров Миндоро.

Жена на 44 години, която е сред спасените, е откарана в болница с неуточнени наранявания. Бреговата охрана публикува видео, на което се показват пламъци и черен дим, извиващи се от ферибота, който се намира близо до други кораби край пристанището на Батангас. Причината за пожара не стана ясна на момента.

