Най-малко трима души загинаха, а 11 са ранени при катастрофа между пътнически и товарен влак тази нощ в Централна Хърватия, предаде БТА.

Сблъсъкът между двата влака е станал около 21:30 ч. местно време близо до град Новска, който се намира близо до границата на Хърватия с Босна и Херцеговина.

"Сблъсъкът е бил силен", каза премиерът Андрей Пленкович, който пристигна на мястото на катастрофата с други официални представители.

Пленкович потвърди, че засега са открити три тела на загинали на мястото на сблъсъка, но каза, че на сутринта могат да бъдат открити още загинали.

Trains collide in Croatia, killing at least 3, injuring 11 https://t.co/sNNwwapq1r pic.twitter.com/TB191jL65g