Иран ще разпусне моралната си полиция, съобщава АФП. За решението съобщи главният прокурор Мохамед Джафар Монтазери с думите: „Моралната полиция няма нищо общо със съдебната система“. По-рано той заяви, че се обмислят и промени в закона за носене на хиджаб.

#UPDATE Iran has scrapped its morality police units after more than two months of protests triggered by the arrest of Mahsa Amini for allegedly violating the country's strict female dress code, local media say. pic.twitter.com/lXXN6Gg3OE