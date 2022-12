Катарският държавен университет реши да създаде музей по стените на студентския кампус, в който по време на Световното първенство по футбол е живял капитанът на Аржентина Лионел Меси, съобщи пресслужбата на учебното заведение, цитирана от Гонг.

Самото първенство в петролното емирство се проведе от 20-и ноември до 18-и декември и Аржентина спечели световната титла за трети път в историята с огромния принос на гения от Росарио.

"Катарският университет обявява отделянето на стаята, в която играчът на Аржентина Лионел Меси е бил настанен по време на Световното първенство по футбол в страната, от останалия учебен корпус. Отсега нататък тя ще бъде минимузей", се казва в съобщението.

Here's a quick tour of La Albiceleste's base camp at Qatar University!



The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!#Qatar #ARG #Argentina #Qatar2022 #FIFAWorldCup #LaAlbiceleste #LionelMessi pic.twitter.com/0UsdkBvcdX